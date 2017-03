Τα «όργια» του Γιάννη στο νικηφόρο σερί των Μπακς! (vid)

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τζαμπάρι Πάρκερ, o «Greek Freaκ» έχει πάρει πάνω του την κατάσταση, οδηγώντας το Μιλγουόκι στο μεγαλύτερο νικηφόρο σερί μέσα στη σεζόν. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως ο «Human Alphabet» είναι μια ομάδα μόνος του, κάτι που φαίνεται και στα τελευταία 6 ματς των «ελαφιών».

O ηγέτης των Μπακς έχει φοβερούς αριθμούς στις 6 συνεχόμενες νίκες της ομάδας του, καθώς μετράει 23.3 πόντους, 6 ασίστ και 8 ριμπάουντ ανα παιχνίδι.

Η Λάτσιο μετράει 6 νίκες και 1 ισοπαλία στα τελευταία 7 της παιχνίδια! Με την Τορίνο πάντως μετράει 2 ισοπαλίες... Αυτή τη φορά;

Για αυτό το λόγο οι Μπακς ανέβασαν ένα video γεμάτο με τις καλύτερες στιγμές του Έλληνα φόργουορντ, τις τελευταίες 2 εβδομάδες.

Δείτε το σχετικό video:

The Greek Freak​'s best plays from the Bucks​ SIX game win streak!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/YA44c11QAY

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 13 Μαρτίου 2017