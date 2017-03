Από το καλό στο καλύτερο πηγαίνει ο Ρίκι Ρούμπιο που τείνει να γίνει σε μεγάλο πρωταγωνιστή των Τίμπεργουλβς. Ο Ισπανός πλέι μέικερ ήταν απολαυστικός στο ματς με τους Ουίζαρντς, καθώς όχι μόνο πέτυχε 22 πόντους, αλλά και έδωσε 19 ασίστ, δείχνοντας ακόμα μία φορά πόσο σημαντικός είναι για τους... λύκους. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο ασταμάτητος Τάουνς που έφτασε τους 39, ενώ οι Μπιέλιτσα και Ουίγκινς είχαν 16 και 15 αντίστοιχα.

Για τους ηττημένους που έχουν εξασφαλίσει την συμμετοχή τους στα πλέι οφ, ο Γουόλ είχε 27 και ο Μπιλ 20, αλλά δεν έφτασαν για να μπορέσει η ομάδα της Ουάσιγκτον να πάρει τη νίκη στο ματς αυτό.

.@rickyrubio9 feeds KAT to set a new franchise record 18 assists on the night! #PowerOfThePack pic.twitter.com/nbkhfljjTo — Timberwolves (@Timberwolves) March 14, 2017