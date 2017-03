«Περαστικά» από την συγγραφέα του Χάρι Πότερ στον Ντατόμε (pic)

Το αντικείμενο που χτύπησε τον Ιταλό φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την Γαλατάσαραϊ και το σημάδι που του άφησε στο μέτωπο, θύμισε ένα αντίστοιχοι που έχει ο Χάρι Πότερ.

Ο Τζίτζι Ντατόμε βρήκε αφορμή να στείλει το δικό του μήνυμα στην συγγραφέα του βιβλίου και αυτή του απάντησε μέσω twitter.

Το μήνυμα της Τζέι Κέι Ρόουλινγκ ανέφερε, «μόλις το είδα. Παρεμπιπτόντως κανείς δε χρειάζεται ένα σημάδια σαν αστραπή στο μέτωπο του για να με γνωρίσει. Γίνε σύντομα καλά».

.@GigiDatome Just seen this! For the record, nobody needs a lightning-shaped cut to the head to meet me. Get well soon x #donttrythisathome https://t.co/22VoQkUErv

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 13 Μαρτίου 2017