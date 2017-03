Έτοιμος να γράψει ιστορία ο Σιζέφσκι! (pic)

Ο «coach K» με την συμμετοχή των Blue Devils στο τελικό τουρνουά θα φτάσει τις 33 παρουσίες σε πάγκο ομάδας και θα ξεπεράσει τον εμβληματικό Τζιμ Μποεχάιμ, αφού το πανεπιστήμιο του Σίρακιους δεν κατάφερε να βρίσκεται ανάμεσα στους διεκδικητές του τίτλου.

Να αναφέρουμε πως ο Σιζέφσκι βρίσκεται στο τιμόνι του Ντιούκ απο το 1980 μέχρι σήμερα, έχοντας κατακτήσει 5 πρωταθλήματα στο NCAA (1991.1992. 2001, 2010, 2015), ενώ έχει οδηγήσει την Team USA σε τρία συνεχόμενα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια (2008, 2012, 2016).

With Syracuse out, Mike Krzyzewski passes Jim Boeheim for most NCAA tourney appearances as coach (33)

