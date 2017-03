Την ώρα που ο Σάριτς έκανε δηλώσεις στην τηλεόραση του CSN, ο Εμπιντ ήρθε από πίσω του για να... διακόψει τη συνέντευξη και να πει ότι «αυτός είναι ο rookie της χρονιάς».

Δείτε και εσείς

What's that you say, Joel? pic.twitter.com/iuPtx5Zsda

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 13 Μαρτίου 2017