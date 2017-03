Ο Σι ΤΖέι ΜακΚόλουμ είναι ένας χαρισματικός σκόρερ και αυτό δεν χωράει αμφιβολία. Ο άσος των Μπλέιζερς βοήθησε τα μέγιστα για να έρθει η νίκη επί των Σαν πετυχαίνοντας 26 πόντους.

Οι δύο εξ αυτών ήρθαν με τον τρόπο που θα δείτε στο παρακάτω video.

Δείτε τι έκανε:

Don't ask us how CJ made this... #RipCity pic.twitter.com/1DyERpUItD

— NBA (@NBA) March 13, 2017