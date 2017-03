Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεχώρισε ξανά έχοντας σε 40 λεπτά 18 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 μπλοκ στη νίκη των Μπακς επί των Τίμπεργουλβς.

Απολαύστε τον μέσα από το video που δημοσίευσαν οι Μπακς:

The top plays from The Greek Freak as the finished with 18 pts, 7 dimes, 4 boards and 2 blocks in tonight's WIN!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/2Jg9CAFjge

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 12, 2017