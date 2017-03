Όταν θέλει να σημειώσει καλάθι, δύσκολα θα τα καταφέρει.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στη φάση που θα δείτε... χόρεψε τον Ουίγκινς, από τον οποίο πήρε και το φάουλ, εκτός από το ότι σκόραρε κιόλας.

Δείτε το καλάθι του «Greek Freak»:

The Greek Freak spins past Andrew Wiggins for the bucket and the foul!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/B5DGOs1SjF

