30.000 πόντοι και... 30.000 μπύρες για τον Νοβίτσκι! (pics)

Σαν γνήσιος Γερμανός που είναι, ο Ντιρκ Νοβίτσκι λατρεύει την μπύρα!

Ο φόργουορντ των Μάβερικς μπορεί να στερείται το αγαπημένο του ποτό κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν, καθώς έχει δηλώσει παλιότερα πως «Κατά τη διάρκεια της σεζόν δεν πίνω, γιατί σε κουράζει και σε γερνάει, αλλά, τα καλοκαίρια στη Γερμανία πίνω κάποιες», ωστόσο είχε ένα καλό λόγο να το απολαύσει μετά το νέο του κατόρθωμα.

Ο Νοβίτσκι μόλις έφτασε τους 30.000 πόντους στο ΝΒΑ ρωτήθηκε για τον τρόπο που θα το γιορτάσει και απάντησε: «Θα πιω μια Bud Light μετά από πολύ καιρό».

Dirk Nowitzki: "I just had a Bud Light for the first time in a long time."

