Τεράστιας σημασία νίκη για τους Μπακς, που με πρωταγωνιστή και πάλι τον Γιάννη Αντετοκούνμπο επικράτησαν των Πέισερς με 99-85, «σκαρφαλώνοντας» έτσι στην 8η θέση που οδηγεί στα πλέι οφ!

Ο «Greek Freak» με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του Μιλγουόκι, που αν και βρέθηκε πίσω στο πρώτο μέρος, κατάφερε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή.

Πολύτιμη ήταν και η προσφορά των Μίντλετον και Μονρόε με 21 και 18 πόντους αντίστοιχα, ενώ κορυφαίος για τους Πέισερς ήταν ο Πολ Τζορτζ με 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

The best plays as the Bucks down the Pacers for their FIFTH straight WIN!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/FEznZQGpVS

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 11 Μαρτίου 2017