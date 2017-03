Οι Μάβερικς έκαναν την ανατροπή και πανηγύρισαν μια μεγάλη νίκη κόντρα στους Νετς με 105-96.

Κορυφαίος ο Μπαρνς με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Κάρι έβαλε άλλους 18 και ο Νοβίτσκι πρόσθεσε 13.

Από τους ηττημένους, ο Ουάιτχεντ είχε 24.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-26, 46-49, 74-73, 105-96.

