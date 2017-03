Η κλήρωση του Basketball Champions League (pics)

Η κλήρωση για τον καταρτισμό των τεσσάρων ζευγαριών πραγματοποιήθηκε σήμερα (10/3) στο Μόναχο. Έτσι, λοιπόν, η Βιλερμπάν θα παίξει με την Τενερίφη, η Μπάνβιτ κληρώθηκε με τη Λούντβιγκσμπουργκ, η Καρσίγιακα θα αντιμετωπίσει τη Βενέτσια ενώ η Μονακό «έπεσε» με τη Σάσαρι.

Τα προημιτελικά θα αρχίσουν το διήμερο 21-22 Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν στις 28-29 Μαρτίου.

Which teams will go to the Final Four? #BasketballCL pic.twitter.com/3l03smDs1q

