Το δίδυμο Σακίλ Ο' Νιλ - Τσαρλς Μπάρκλεϊ ξαναχτύπησε! Αυτή τη φορά ο «Sir» φίλησε τον Σακ ανήμερα των 45ων γενεθλίων του την ώρα της πτήσης για τη Νέα Υόρκη. Όλα τα λεφτά, η... ψύχραιμη αντίδραση του Σακίλ!

Chuck's present to @SHAQ for his birthday?

A special birthday kiss! pic.twitter.com/Pynn1QNyKe

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 10 Μαρτίου 2017