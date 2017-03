Ο Νούρκιτς στα χνάρια του Μπάρκλεϊ! (vids)

O Βόσνιος σέντερ ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να παρουσιάσουν οι Μπλέιζερς απέναντι στους Σίξερς αγγίζοντας το quadruple-double. Ο Νούρκιτς ήταν ασταμάτητος κόντρα στη Φιλαντέλφια, κάνοντας μια εξωπραγματική εμφάνιση που όμοιά της είχε να συμβεί από το 1986, όταν ακόμη αγωνιζόταν ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

In addition to posting 18 Pts and 12 Reb, Jusuf Nurkic racked up five blocks pic.twitter.com/NJy0DSfDzD

— NBA TV (@NBATV) 3 Μαρτίου 2017