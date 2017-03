Η άμυνα του Παναθηναϊκού τα πήγε περίφημα στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Ζαλγκίρις στην οποία επέτρεψε να σκοράρει μόλις 19 πόντους.

Δύο εξ αυτών πάντως ήταν εντυπωσιακοί χάρη σε κάρφωμα του Εντγκάρας Ουλανόβας με τον Γιάννη Μπουρούση να μην προλαβαίνει να σηκωθεί αν τον σταματήσει.

Check out this incredible one-handed slam by Ulanovas! #ZALPAO #7DAYSMagicMoments #GameON pic.twitter.com/lTLQusjcvq

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 Μαρτίου 2017