Κορυφαίος ριμπάουντερ στην EuroLeague ο Μπουρούσης! (pic)

Ο αγώνας με τη Ζαλγκίρις Κάουνας είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Γιάννη Μπουρούση αφού ο διεθνής σέντερ του Παναθηναϊκού ξεπέρασε τον Φελίπε Ρέγιες στην κορυφή της λίστας των παικτών με τα περισσότερα ριμπάουντ στην ιστορία της EuroLeague! Ο Μπουρούσης κατέβασε 5 ριμπάουντ κι έφτασε τα 1.569 στη διοργάνωση με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, την Αρμάνι Μιλάνο, τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπασκόνια και τον Παναθηναϊκό.

Show some love to one of the best big men in the league

Ioannis Bourousis (center on @paobcgr)

All-time rebounding leader

[1569 rebounds] pic.twitter.com/NVCD56XA3a

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 Μαρτίου 2017