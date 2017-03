Η Ούνικς Καζάν του τραυματία Κώστα Καϊμακόγλου ξέρει πως δεν έχει καμία ελπίδα πρόκρισης, η Μπαρτσελονα από την άλλη στις τελευταίες αγωνιστικές θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση.

Απέναντι στη ρωσική ομάδα που εμφανίστηκε χωρίς τον Κιθ Λάνγκφορντ, έστω και δύσκολα πήρε την πολυπόθητη νίκη μπροστά στο κοινό της.

Πλέον η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στην 11η θέση στο 10-15, την ώρα που έχει μπροστά της τις Ζαλγκίρις (11-14), Νταρουσάφακα (12-12) και Αναντολού Εφές (13-11).

Ο Στράτος Περπέρογλου βρέθηκε σε μεγάλη βραδιά με 13 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Κλαβέρ με 12 πόντους.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Με τις δύο ομάδες να πραγματοποιούν ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα... ανέβασε στροφές στην τρίτη περίοδο. Έπαιξε καλή άμυνα, κράτησε τους Ρώσους στους 10 πόντους, ενώ με τη διαφορά ν' ανεβαίνει ακόμα και στο +14 οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφερε να επιστρέψουν.

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Στράτος Περπέρογλου ήταν πρώτος σκόρερ της Μπαρτσελόνα. Ο Έλληνας φόργουορντ είχε 13 πόντους με 4/5 δίποντα, 2/3 βολές, μάζεψε 3 ριμπάουντ, έκλεψε 3 φορές κι είχε 1 λάθος σε 16:22.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Ουίλιαμς Λατάβιους έμεινε στα 1/3 δίποντα, είχε 0/1 βολές, 3 λάθη και 3 ριμπάουντ σε 9:58.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Ένα κενό διάστημα της Μπαρτσελόνα επέτρεψε στην Ούνικς να τρέξει σερί 8-0 (65-58 στο 37'). Μείωσε στους 7, ωστόσο δεν πρόλαβε να κάνει κάτι περισσότερο.

ΑΦΑΝΗΣ-«ΗΡΩΑΣ»: Ο Βίτορ Φαβεράνι βοήθησε τους Καταλανούς με 9 ριμπάουντ και 4 πόντους σε 19:33.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το εκρηκτικό κάρφωμα του Φαβεράνι!



Faverani leaves no doubt about his power with this massive, one-handed slam dunk! #FCBUNK #7DAYSMagicMoment #GameON pic.twitter.com/l5J6YLVUFF

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 Μαρτίου 2017