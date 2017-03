Γιανγκ: «Ο προπονητής της Παρί έπρεπε να μείνει στη Βαρκελώνη» (pic)

Η Μπαρτσελόνα έκανε την ανατροπή του αιώνα κόντρα στην Παρί και όλο τον κόσμο να παραμιλά!

Ο Πάτρικ Γιανγκ παρακολούθηε την αναμέτρηση για τους «16» του Champions League κι έκανε το σχόλιό του μέσω twitter.

«Ο προπονητής της Παρί έπρεπε να μείνει στη Βαρκελώνη μετά από μια τέτοια εμφάνιση. Μεγαλύτερη κατάρρευση κι από τους Φάλκονς στο Super Bowl», έγραψε ο σέντερ του Ολυμπιακού, για να πει λίγο αργότερα πως αυτό που έκαναν οι «μπλαουγκράνα» ήταν η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία του θεσμού.

The coach for PSG should probably stay in Barcelona after that performance. Worst choke than the falcons in the Super Bowl.

