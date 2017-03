Γράφουν ιστορία οι δεινοί... εκτελεστές Κάρι και Τόμπσον! (pic)

Το μοναδικό δίδυμο που φτάνει τα 200+ τρίποντα την τελευταία πενταετία έχουν γίνει οι Στεφ Κάρι και Κλέι Τόμπσον!

Μετά και το πρώτο τρίποντο στην πρώτη περίοδο του 25χρονου γκαρντ των Ουόριορς στο ματς με τους Σέλτικς, οι δυο τους έφτασαν ξανά τα 200 τρίποντα σε μία σεζόν.

Τις τελευταίες τέσσερις σεζόν, μάλιστα, ο Κάρι έχει κατά μέσο όρο 305.25 τρίποντα και ο Τόμπσον 237.25. Ειδικά, την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο έγιναν οι πρώτοι στο ΝΒΑ που ξεπέρασαν τα 600 τρίποντα.

Ο Τόμπσον είχε πει κιόλας χαρακτηριστικά μετά την περσινή του νίκη επί του Κάρι στον διαγωνισμό τριπόντων του All-Star Game: «Μας αρέσει να διαγωνιζόμαστε μεταξύ μας. Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε ομάδα που ο άλλος σουτάρει καλύτερα από εμένα, οπότε είναι προνόμιο για εμένα να δουλεύω μαζί του. Με κάνει πολύ καλύτερο».

Steph Curry & Klay Thompson are the only players in #NBA history to make at least 200 3 pointers in 5 straight seasons. pic.twitter.com/xmql0PA9LR

— NBA.com/Stats (@nbastats) 9 Μαρτίου 2017