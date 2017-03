Στο παιχνίδι των Νάγκετς με τους Ουίζαρντς... πόνεσε όλος ο μπασκετικός πλανήτης.

Ο Μαρκίφ Μόρις χτύπησε στο καβάλο τον Πλαμλί και τον άφησε να υποφέρει από τον πόνο.

Ο παίκτης πήρε 2η τεχνική ποινή και αποβλήθηκε από το παιχνίδι με τον Αμερικανό σέντερ να δηλώνει, «δεν μου αρέσει να μένω στο παρκέ για κανέναν λόγο, αλλά ειλικρινά απλά δεν μπορούσα να σηκωθώ».

That had to hurt pic.twitter.com/P5d02Hh1In

— SLAM Magazine (@SLAMonline) March 9, 2017