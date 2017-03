Ένα εύκολο βράδυ είχαν οι Σέλτικς κόντρα στους Ουόριορς, αφού επιβλήθηκαν με 99-86 στην «Oracle Arena».

Ο Αζάια Τόμας μέτρησε 25 πόντους και 3 ασίστ, ο Όλινικ 17 πόντους, 5 ασίστ και 5 ριμπάουντ και ο Κράουντερ 9 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Από τους «πολεμιστές», οι οποίοι δυσκολεύονται χωρίς την παρουσία του Ντουράντ και είχαν και 20% στα τρίποντα, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τόμπσον με 25 πόντους και ο Κάρι είχε 23.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-25, 50-46, 64-72, 86-99.

