Έχουμε βαρεθεί να το γράφουμε, αλλά ο άνθρωπος μας αναγκάζει συνεχώς να το κάνουμε. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει ταβάνι και το δείχνει σε κάθε ματς. Το έδειξε και κόντρα στους Νικς, όπου και πάλι έκανε... όργια. Ο Greek Freak ήταν ασταμάτητος πετυχαίνοντας 32 πόντους με 11/20 δίποντα, 0/1 τρίποντο και 10/13 βολές, κατέβασε 13 ριμπάουντ, έδωσε 7 ασίστ, έκανε 4 κλεψίματα και 2 κοψίματα, 1 μόλις λάθος και οδήγησε τα... ελάφια στη νίκη με 104-93.

Μια πολλή μεγάλη νίκη που φέρνει τους Μπακς ακόμα πιο κοντά στον μεγάλο στόχο που δεν είναι άλλος από τα πλέι οφ. Δίπλα στον Γιάνναρο ήταν ο Μίντλετον με 18 πόντους, ενώ θετικότατος ήταν και ο Μονρό που σταμάτησε στους 17. Για τους Νικς που πλέον βρίσκονται στο 26-39, ο Ρόουζ με 26 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ, ενώ ο Ερνανγκόμεζ είχε 13 παίρνοντας και 12 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-30, 55-56, 76-73, 104-93

