Με... ενίσχυση κόντρα στην Τενερίφη ο ΠΑΟΚ (pic)

Παίζουμε για την πρόκριση απόψε και δεν παίζουμε μόνοι μας. Ο Θεσσαλονικιός Σταύρος Μελετλίδης που μένει εδώ και 17 χρόνια στην Τενερίφη, αλλά και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που ήρθαν από τη Δράμα, το Ντόρτμουντ και τις Βρυξέλλες θα είναι μαζί μας... Εδώ, στο πιο μακρινό ταξίδι που έχει κάνει ποτέ ο ΠΑΟΚ! #pamepaok #paok #paokbc #believe #nevergiveup

