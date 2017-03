Ο Πορζίνγκις ευχαρίστησε τον Νοβίτσκι! (pic)

Στο πρόσωπο του Κρίσταπς Πορζίνγκις οι φίλοι των Νικς βλέπουν τον δικό τους Ντιρκ Νοβίτσκι. Η σύγκριση των δυο είναι αναπόφευκτη, αφού μοιάζουν πολύ στο στιλ. Προφανώς ο Λετονός έχει δει πολύ... Νοβίτσκι στη ζωή του, αφού σηκώνει ακόμη και το πόδι του όταν σουτάρει μετά το step back! O μεγάλος Γερμανός των Μάβερικς ξεπέρασε τους 30.000 πόντους στην επαγγελματική καριέρα του στο ΝΒΑ και ο Πορζίνγκις έσπευσε να του δώσει συγχαρητήρια αφού «άνοιξε τον δρόμο σε όλους τους Ευρωπαίους μετά από αυτόν! Τι κατόρθωμα»!

Congratulations @swish41!! Thank you for making a path for all european players coming after you. What an achievment! #30k

8 Μαρτίου 2017