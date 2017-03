«The Dirk move» πάλι με τους Λέικερς, στους 20 και στους 30 χιλιάδες πόντους (pic & vids)

Ορισμένα πράγματα δεν αλλάζουν και δεν υπάρχει και λόγος να είναι τόσο πετυχημένα. Το σουτ του Ντιρκ Νοβίτσκι χωρίς ισορροπία ρίχνοντας το βάρος του σώματος του προς τα πίσω είναι πλέον γνωστό σε όλο τον πλανήτη ως «The Dirk Move».

Με αυτή την κίνηση έχει σκοράρει πολλούς από τους 30.000 πόντους του, ωστόσο αξίζει αναφοράς το γεγονός πως το φράγμα των 20.000 πόντων το ίδιο είχε συμβεί.

Οι Μάβερικς έπαιζαν και τότε με τους Λέικερς (13/01/2010) και ο Γερμανός σκόραρε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μόνο που τότε είχε απέναντι του τον Λαμάρ Όντομ. Το ακόμη πιο περίεργο είναι πως και οι δύο αμυντικοί των Λέικερς φόραγαν τη φανέλα με το Νο7.

20000 πόντοι με ένα σουτ κόντρα στους Λέικερς με άμυνα από έναν που φοράει το 7.

30000 πόντοι με ίδιο σουτ κόντρα πάλι στους Λέικερς με άμυνα πάλι από έναν τύπο που φοράει το 7

How cool is that! @swish41's 20,000th career point (left) and 30,000th career point (right). #Dirk30K pic.twitter.com/DhA0swi2jJ

— NBA (@NBA) 8 Μαρτίου 2017