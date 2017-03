Έφτασε τους 30.000 πόντους στο ΝΒΑ ο Νοβίτσκι! (pics & vids)

Ήθελε μόλις 20 πόντους για να περάσει στο... κλαμπ με τους αθλητές που έχουν σημειώσει 30.000 πόντους στο ΝΒΑ και τα κατάφερε στο παιχνίδι με τους Λέικερς! Ο τεράστιος Ντιρκ Νοβίτσκι, σημείωσε τον 20ου πόντο στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου όταν διαμόρφωσε το 42-30 κόντρα στην ομάδα του Λος Άντζελες. Έτσι, έγινε ο έκτος και πρώτος Ευρωπαίος, που έφτασε τους 30.000 πόντους στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Οι άλλοι πέντε που το έχουν καταφέρει πριν από αυτόν, είναι οι, Αμπντούλ Τζαμπάρ (38.387), Καρλ Μαλόουν (36.928), Κόμπι Μπράιαντ (32.534), Μάικλ Τζόρνταν (32.292) και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (31.419).

Δείτε τον πόντο 30.000 του Ντιρκ Νοβίτσκι στο ΝΒΑ:

Here is point #30,000 for Dirk Nowitzki #MFFL pic.twitter.com/DCtugCvuu2 — Steve Noah (@Steve_OS) March 8, 2017

Dirk Nowitzki just passed 30,000 points in his career pic.twitter.com/2LkGeuey9X — matt albin (@malbin34) March 8, 2017

Con este doble, el gran Dirk Nowitzki llegó a los 30.000 puntos pic.twitter.com/XPYkqeAaG4 — NBAndo (@NBAndo_LAT) March 8, 2017

Αλλά και το τι ακολούθησε:

Dirk Nowitzki hits 30,000 points in the NBA and #Dallas celebrates one of the greatest. #Dirk30k pic.twitter.com/DGacasbcs5 — Wade Foley (@wadefoley22) March 8, 2017