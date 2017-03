Υποψιασμένος Παναθηναϊκός, «οικοδεσπότης» Ολυμπιακός (pics & vids)

«Φάγαμε τον γάιδαρο κι έμεινε η ουρά»!

Η κανονική διάρκεια της Euroleague μπαίνει στην τελική ευθεία, με πέντε αγωνιστικές να υπολείπονται και την αγωνία να κορυφώνεται!

Την πρώτη ημέρα της 25ης αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από την Ζαλγκίρις (09/03, 20:00) στην «Zalgirio Arena», όπου πάντα οι οπαδοί φροντίζουν να δημιουργούν ωραία ατμόσφαιρα.

Οι «πράσινοι» είναι... υποψιασμένοι από την πρεμιέρα που παραλίγο να την... πάθουν, ενώ έχουν ανάγκη και το καλό αποτέλεσμα μετά την ήττα από την Νταρουσάφακα. Το «τριφύλλι» φιγουράρει στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 14-10, ενώ η ομάδα του Κάουνας, με 10-14, θα παίξει όλα της τα... χαρτιά, ώστε να καταφέρει να πλησιάσει στα playoffs.

Ο Τσάβι Πασκουάλ έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του - όπως και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους - ενώ την αποστολή του Παναθηναϊκού θα ακολουθήσει και ο Τζέιμς Γκιστ, ο οποίος, ωστόσο, δεν αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί για πρώτη φορά στο ΣΕΦ την Νταρουσάφακα (10/03, 21:45), θέλοντας να της κάνει ένα ιδανικό... καλωσόρισμα.

Σε περίπτωση που η ομάδα του Πειραιά πάρει το καλό αποτέλεσμα, θα εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκρισή της στην επόμενη φάση - το ίδιο θα γίνει και με ΤΣΣΚΑ και Ρεάλ αν νικήσουν. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι μόνοι στην τρίτη θέση με ρεκόρ 17-7, ενώ η ομάδα του Ντέιβιντ Μπλατ διεκδικεί είσοδο στα playoffs, με ρεκόρ 12-12.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι στη διάθεση του Γιάννη Σφαιρόπουλου για το ματς, ενώ και ο Κώστας Παπανικολάου αναμένεται να αγωνιστεί κόντρα στην τούρκικη ομάδα.

Το gazzetta.gr σας παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από την 25η αγωνιστική της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Γαλατάσαραϊ (09/03, 19:00, 4-1)

Στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, η ΤΣΣΚΑ συνέτριψε την Γαλατάσαραϊ με 109-84 στην Τουρκία. Ο Ντε Κολό είχε 22 πόντους και ο Τεόντοσιτς 20.

Ο Γάλλος γκαρντ είναι δεύτερος σκόρερ φέτος με 20.1 πόντους ανά αγώνα, όπως και στο ranking με 22.2 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Σέρβος γκαρντ είναι πρώτος σε ασίστ με 7.3 ανά ματς - συνολικά έχει 1.060 και είναι τρίτος – ενώ στο σκοράρισμα είναι πέμπτος με 16.1 πόντους - συνολικά τέταρτος με 2.629 πόντους.

Ο Χριάπα είναι πέμπτος σε κοψίματα στο θεσμό με 156 και ο Χάινς έκτος με 148.

Ο Τάιους είναι δεύτερος σε τάπες με 1.5 ανά αγώνα και ο Πλάις τέταρτος με 1.2.

Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια (09/03, 19:45, 6-14)

Η Μπασκόνια συνέτριψε τη Φενέρ με 86-52 την 6η αγωνιστική, με τους Λάρκιν, Βόιτμαν και Μπαρνιάνι να έχουν από 13 πόντους.

Ο Γιούντο είναι πρώτος σε τάπες φέτος με 2.3 ανά αγώνα και πέμπτος σε ριμπάουντ με 7.5. Στο ranking είναι τρίτος με 20 βαθμούς.

Ο Λάρκιν είναι τρίτος σε ασίστ φέτος με 6.1 ανά παιχνίδι.

Ο Βόιτμαν είναι πρώτος στα ριμπάουντ με 7.7 ανά αγώνα.

Ζαλγκίρις Κάουνας - Παναθηναϊκός (09/0, 20:00, 2-19)

Στην πρεμιέρα του θεσμού, ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της Ζαλγκίρις με 84-76, με τον Παππά να έχει 19 πόντους.

Ο Γιασικεβίτσιους αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό από το 2007-10 και τη σεζόν 2011-12. Σε αυτό το διάστημα, κατέκτησε την Euroleague του 2009, τρία πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα Ελλάδας. Επίσης, ήταν παίκτης του Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα το 2012-13.

Ο Γιανκούνας είναι δέκατος σκόρερ στη διοργάνωση με 2.390 πόντους και δεύτερος σε επιθετικά ριμπάουντ με 437.

Ο Γιαβτόκας είναι έβδομος σε τάπες με 144.

Ο Καλάθης είναι δεύτερος σε κλεψίματα με 1.6 ανά αγώνα.

Ο Μπουρούσης θέλει ακόμα 4 ριμπάουντ για να πιάσει τον Ρέγιες στην κορυφή των ριμπάουντερ (1.568). Επίσης, είναι δεύτερος σε κοψίματα με 189.

Ο Φώτσης είναι στην έβδομη θέση των ριμπάουντερ με 1.118.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο (09/03, 21:05, 13-14)

Η Αρμάνι επικράτησε της Μακάμπι με 99-97 την 1η αγωνιστική. Χίκμαν και Μάτσβαν είχαν από 22 και 18 πόντους, αντίστοιχα.

Ο Σμιθ έχει 21 σερί εύστοχες βολές μέχρι στιγμής.

Ο Γκάουντλοκ είναι τέταρτος σκόρερ φέτος με 17.3 πόντους ανά αγώνα.

Μπαρτσελόνα - Ούνικς Καζάν (09/03, 22:00, 6-0)

Την 1η αγωνιστική, η Μπαρτσελόνα νίκησε στο Καζάν την Ούνικς με 69-63. Ο Ντόελμαν μέτρησε 23 πόντους.

Ο Ναβάρο είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 3.990 πόντους.

Ο Τόμιτς είναι ένατος σε ριμπάουντ με 1.086.

Ο Λάνγκφορντ είναι πρώτος σκόρερ φέτος με 22.3 πόντους ανά ματς, όπως και στο σύστημα αξιολόγησης με 22.7 βαθμούς.

Ο Παραχούσκι είναι τρίτος σε κοψίματα με 1.4 ανά αγώνα.

Αναντολού Εφές - Μπάμπεργκ (10/03, 20:00, 2-3)

Την 12η αγωνιστική, η Μπάμπεργκ επικράτησε της Εφές με 91-83. Ο Κοζέρ έκανε την καλύτερή του εμφάνιση με 28 πόντους και πήρε 35 βαθμούς στο ranking.

Ο Ερτέλ είναι τρίτος σε ασίστ με 6.1 ανά αγώνα - συνολικά έχει 762.

Ο Ζήσης είναι όγδοος πασέρ με 778 ασίστ στο θεσμό.

Ο Χάνεϊκατ είναι πέμπτος ριμπάουντερ με 7.5 ανά ματς.

Ο Ντάνστον είναι πέμπτος σε κοψίματα με 1.2 ανά παιχνίδι.

Ο Ζήσης έχει 22 σερί εύστοχες βολές μέχρι τώρα και είναι τέταρτος σε εμφανίσεις στο θεσμό με 277.

Ο Μέλι είναι δεύτερος ριμπάουντερ με 7.6 ανά ματς και τέταρτος στο ranking με 17.9 βαθμούς.

Ολυμπιακός - Νταρουσάφακα (10/03, 21:45, 1-0)

Στην πρώτη αναμέτρηση των ομάδων, την 10η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός νίκησε την Νταρουσάφακα στην έδρα της με 77-71. Λοτζέσκι και Πρίντεζης είχαν από 15 πόντους.

Ο Σπανούλης είναι δεύτερος σκόρερ στη διοργάνωση με 3.241 πόντους, όπως και σε ασίστ με 1.075. Φέτος, είναι δεύτερος σε ασίστ με 6.2 ανά αγώνα.

Ο Παπανικολάου θέλει 2 ριμπάουντ για να φτάσει τα 500.

Ο Πρίντεζης έχει σκοράρει διψήφιο αριθμό πόντων στα 10 από τα 11 τελευταία ματς.

Ο Ουαναμέικερ είναι τρίτος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Ουίλμπεκιν είναι τέταρτος με 1.4.

Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας (10/03, 22:00, 10-5)

Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Ρεάλ με 82-70 την 14η αγωνιστική, με τον Σιμόνοβιτς να μετρά 20 πόντους.

Ο Γιουλ είναι τέταρτος σκόρερ με 16.7 πόντους ανά αγώνα και πέμπτος σε ασίστ με 6.

Ο Φερνάντεθ είναι πέμπτος σε κλεψίματα με 1.5 ανά ματς.

Ο Ρέγιες είναι πέμπτος σκόρερ στη διοργάνωση με 2.589 πόντους και πρώτος σε ριμπάουντ με 1.568.

Ο Ματσιούλις είναι έβδομος σε κλεψίματα με 233.

Ο Κούζμιτς είναι τρίτος ριμπάουντερ με 7.5 ανά αγώνα.

Ο Τζένκινς είναι πρώτος σε κλεψίματα με 2 ανά ματς.