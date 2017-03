Ο Τζινόμπιλι για τo... έπος του Λέοναρντ! (pic & vid)

Με προσωπικές ενέργειες του Καουάι Λέοναρντ στα τελευταία δευτερόλεπτα, οι Σπερς αναδείχτηκαν νικητές στο ντέρμπι του Τέξας με τους Ρόκετς.

Ο 25άχρονος φόργουορντ σκόραρε αρχικώς για τρεις στα 25.4" για το φινάλε του αγώνα με το Χιούστον κι έκανε το 110-108, υποχρεώνοντας τον Μανού Τζινόμπιλι να πιάνει το κεφάλι του αφού δεν μπορούσε να πιστέψει τα κατορθώματα του συμπαίκτη του!

Στην αμέσως επόμενη φάση φιλοδώρησε τον Χάρντεν με μια μεγαλοπρεπέστατη τάπα, στη συνέχεια πήρε το ριμπάουντ και κέρδισε και το φάουλ! Ο Τζινόμπιλι, λοιπόν, δικαιολόγησε μέσω Twitter τις αντιδράσεις του! «Αυτά συμβαίνουν όταν ένας συμπαίκτης σου κάνει στα 20" ό,τι έκανε χθες ο Καουάι ή όταν φτάνεις στο αεροδρόμιο και συνειδητοποιείς ότι έχεις ξεχάσει το διαβατήριό σου»!

When a teammate does in 20" what Kawhi did yesterday... https://t.co/4EX4ACeT3d

... Or when you arrive to the airport and realize that you forgot your passport. https://t.co/GqBQL9O9Gv

— Manu Ginobili (@manuginobili) 7 Μαρτίου 2017