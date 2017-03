Ουίλμπεκιν: «Λατρεύω την έδρα της Φενέρ, γιατί οι οπαδοί της με... μισούν»! (pics)

Απολαμβάνει να παίζει στην έδρα της Φενέρ ο Σκότι Ουίλμπεκιν όπως φαίνεται.

Ο 23χρονος γκαρντ της Νταρουσάφακα αποκάλυψε μέσω twitter το λόγο που του αρέσει να αγωνίζεται στην «Ulker Sports Arena».

«Λατρεύω να παίζω ενάντια στη Φενέρ, γιατί οι οπαδοί της με μισούν τόσο πολύ. Μου θυμίζει το Κολλέγιο, αλλά κάνει το παιχνίδι καλύτερο και πιο διασκεδαστικό», ήταν το σχόλιο του Αμερικανού.

Βέβαια, λίγο αργότερα το... μάζεψε, καθώς «τιτίβισε»: «Όλα έχουν να κάνουν με το μπάσκετ στο τέλος της ημέρας, αλλά και με τις υπέροχες ατμόσφαιρες, όπως στην "ulker sports arena", που κάνουν το παιχνίδι καλύτερο».

Για την ιστορία, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν αυτή που πήρε το τούρκικο ντέρμπι.

love playing against fener cuz they fans hate me so much lol.reminds me of college But it makes the game better n the more fun #thxfenerfans

