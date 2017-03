Επιτέλους! Ο Ντόντσιτς πήρε δίπλωμα οδήγησης (pics)

Δεν πρόλαβε να κλείσει τα 18 πριν από περίπου 10 ημέρες και ο Λούκα Ντόντσιτς... έτρεξε αμέσως να βγάλει δίπλωμα οδήγησης!

Το «αστέρι» της Ρεάλ, που κάνει πράγματα και θαύματα στο παρκέ, μπορεί κατά καιρούς να αστειευόταν πως «δεν έχω δίπλωμα οδήγησης, αλλά έχω πρωταθλήματα» ή «δεν θέλω δίπλωμα, αλλά την Euroleague», ωστόσο φαίνεται πως είχε... καημό να πιάσει το τιμόνι!

Από σήμερα, ο Ντόντσιτς είναι κι επισήμως οδηγός και ένας φίλος του ανέβασε μια φωτογραφία στο twitter, γράφοντας: «έχουμε νέο οδηγό στην πόλη»!

Πλέον, δεν θα χρειάζεται να ταλαιπωρεί και τη μητέρα του, αφού πρόσφατα είχε δηλώσει πως είναι εκείνη που τον πηγαίνει καθημερινά στις προπονήσεις των Μαδριλένων.

We have a new driver in town!! @luka7doncic pic.twitter.com/5hlKNSgrvE

.@luka7doncic Just passed his driving license test today.Happiest person in Madrid right now! Can drive his "Fića" finally!#BDASportsINTL pic.twitter.com/55AH7JY3oH

— BDA Sports Intl (@BDASportsINTL) 6 Μαρτίου 2017