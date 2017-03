Οι Έλληνες της Φιλαδέλφεια αποθέωσαν τον Γιάννη! (pic)

Κάθε εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο προσελκύει πολλούς Έλληνες ομογενείς στα γήπεδα που αγωνίζεται. Έτσι και στη Φιλαδέλφεια, ο Γιάνναρος αποθεώθηκε από τους Έλληνες της περιοχής οι οποίοι είχαν μαζί τους και πολλές ελληνικές σημαίες.

Μετά το ματς φωτογραφήθηκαν και μαζί με τον Γιάννη, έχοντας στα χέρια τους ένα πανό που έγραφε ό,τι αγαπούν τον Greek Freak.

Following the win, @Giannis_An34 meets with Greek fans in Philly!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/kPe5W6g7vg

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 7, 2017