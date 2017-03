Παίκτες της εβδομάδας Λέοναρντ και Ουόκερ (pics)

Ο φόργουορντ των Σπερς οδήγησε την ομάδα του σε ρεκόρ 3-0 την προηγούμενη εβδομάδα, και διεύρυνε το σερί νικών της ομάδας του στις επτά. Ο Λέοναρντ είχε κατά μέσο όρο 32 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ έκλεισε ιδανικά την εβδομάδα, αφού μέτρησε 34 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 6 κλεψίματα στη νίκη (97-90) επί των Γουλβς.

Από την άλλη, ο γκαρντ των Χόρνετς είχε κατά μέσο όρο 27.7 πόντους, 6.3 ασίστ, 4.3 ριμπάουντ και 1.3 κλεψίματα, με την ομάδα του Σάρλοτ να κάνει ρεκόρ 2-1. Στο τελευταίο ματς της εβδομάδας, ο Ουόκερ είχε 27 πόντους, 4 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, στη νίκη επί των Νάγκετς (112-102).

Kawhi Leonard named @NBA Western Conference Player of the Week » https://t.co/j1GmcWCzYP pic.twitter.com/EWFs2K4prw

CONGRATULATIONS KEMBA!@KembaWalker has been named #NBA Eastern Conference Player of the Week!https://t.co/ox6orCcKw5 pic.twitter.com/yiVwYsggIv

— Charlotte Hornets (@hornets) 6 Μαρτίου 2017