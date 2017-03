Ο Σίνγκλετον ζητάει βοήθεια για να φτιάξει τα... μαλλιά του! (pics)

Μια ανάγκη για... ανανέωση έχει ο Κρις Σίνγκλετον και είπε να το μοιραστεί με τους ακολούθους του στο twitter.

Ο 27χρονος φόργουορντ/σέντερ του Παναθηναϊκού «τιτίβισε» αν γνωρίζει κανένας κάποιο κατάστημα στην Αθήνα για να κάνει... ράστα!

Φυσικά, τα σχόλια πήραν... φωτιά με έναν χρήστη να του λέει «με όλο το σεβασμό Κρις, αλλά δεν έχεις και τίποτα για να κάνεις ράστα», με τον ίδιο να απαντά πως «συμφωνώ, είναι για τον αδερφό μου».

Κάπου εκεί πετάχτηκε και ο Μάικ Τζέιμς, λέγοντας «ελπίζω να είναι όντως για τον αδερφό σου»!

Anybody know how to twist up Dreads in Athens??? — Sing (@C_SING31) 6 Μαρτίου 2017

i agree, its for my brother https://t.co/D1vRMV896O — Sing (@C_SING31) 6 Μαρτίου 2017

Hope it's for your brother lol https://t.co/IPbNXSkLWc — Michael James (@TheNatural_05) 6 Μαρτίου 2017