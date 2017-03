Αναβλήθηκε λόγω υγρασίας το Τίμπεργουλβς - Μπλέιζερς! (pic & vid)

Απίθανο για τα δεδομένα του ΝΒΑ κι όμως αληθινό! Το παιχνίδι των Τίμπεργουλβς με τους Μπλέιζερς, αναβλήθηκε λόγω υγρασίας στο παρκέ.

Θεωρήθηκε πως υπήρχε κίνδυνος για την υγεία των αθλητών, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να αναβληθεί για λόγους ασφαλείας. Η νέα ημέρα διεξαγωγής της αναμέτρησης θα ανακοινώθει το επόμενο διάστημα το ΝΒΑ.

Our @CodySharrett spoke with both head coaches following the official postponement of tonight's game » https://t.co/OmszpUjPA6 pic.twitter.com/f45cSVY9V7

— Trail Blazers (@trailblazers) March 7, 2017