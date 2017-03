Φοβερό... μαργαριτάρι από Τζόρνταν σε ομιλία του! (vid)

Κανείς δεν είναι τέλειος... Ακόμα κι αν είσαι ο Μάικλ Τζόρνταν μπορεί να την... πατήσεις!

Η επιστροφή του στο North Carolina του δεν ήταν η ιδανική, αφού την ώρα που μιλούσε μπροστά σε κολλεγιόπαιδα, γονείς και καθηγητές, ήθελε να κάνει έναν εντυπωσιακό επίλογο και το κατάφερε... Με το λάθος τρόπο, όμως!

Ο «Air Jordan», λοιπόν, αντί να πει «the sky is the limit» (σ.σ. ο ουρανός είναι το όριο), όπως συνηθίζεται να λένε άλλωστε σε... εκκολαπτόμενους ΝΒΑερς, είπε το επικό «the ceiling is the roof», δηλαδή «το ταβάνι είναι η οροφή»!

Τα βλέμματα γύρω του «πάγωσαν» για λίγο, αλλά ο ίδιος διατήρησε το χαμόγελό του!

Δείτε το φοβερό βίντεο