Συγκεκριμένα του αφιέρωσε τη ταμπέλα του μαγαζιού με το προσωνύμιό του, ενώ στον εσωτερικό χώρο τα τραπέζια φέρουν τη μορφή του!

Συγκεκριμένα πρόκειται για το «Colleville Bakery» το οποίο και «ανέβασε» στο twitter ο Εμπίντ λέγοντας ότι... εγκρίνει απόλυτα την συγκεκριμένη επιλογή!

It's not time to lose faith y'all... Gotta trust it.. Everything happens for a reason so trust me #TheProcess #GODgotUS pic.twitter.com/aLA4oUP2vm

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) 5 Μαρτίου 2017