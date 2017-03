Σε ένα μάρκαρισμά του προς τον Σεθ Κάρι, ο Ράσελ Ουέστμπρουκ... πήρε ανάποδες στροφές και έριξε στο παρκέ τόσο τον αδερφό του Στεφ όσο και τον Χάρισον Μπανρς.

Ευτυχώς το θέμα ηρέμησε γρήγορα και δεν ξέφυγε. Μάλλον θα πρέπει διαχειρίζεται τα νεύρα του, ο σούπερ σταρ των Θάντερ.

WATCH: Things get HEATED between Russell Westbrook and Seth Curry! #MFFL #ThunderUp pic.twitter.com/W1ZUyPTAtS

— The Fuzz (@TheFuzzNBA) March 6, 2017