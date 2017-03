Ο Κάρι γράφει ιστορία στα τρίποντα! (vid)

Ο Τσόνσι Μπίλαπς βλέπει πλέον την... πλάτη του Στεφ Κάρι, ο οποίος στο ματς με τους Νικς στη Νέα Υόρκη πέρασε στη 10η θέση με τους κορυφαίους σκόρερ στο ΝΒΑ από τη γραμμή του τριπόντου.

Και όλα αυτά ενώ είναι μόλις στην 8η χρονιά στο στα... μαγικά παρκέ.

In just his 8th season, Steph Curry has entered the top 10 in career 3’s. pic.twitter.com/ZO5UoRwWQx

In honor of Steph entering the top 10 in 3s made, here are his 10 most impressive 3s of his career! pic.twitter.com/vAb1cDTXMe

— NBA (@NBA) March 5, 2017