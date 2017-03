H ομάδα του Βελιγραδίου ανέβηκε στο 24-1 στην κατάταξη έχοντας τέσσερις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και κορυφαίο σκόρερ τον Μπιέλιτσα (17π.). Παράλληλα ο Ερυθρός Αστέρας έγινε η πρώτη ομάδα που κέρδισε την έδρα της Ζελέζνικ μέσα στο 2017 υπό το βλέμμα του πρώην προπονητή του και θρύλου του γιουγκοσλαβικού μπάσκετ, Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Legendary #basketball coach Svetislav Pešić is watching the game between #FMP and @kkcrvenazvezda #ABALiga #FMPCZV pic.twitter.com/YWsrW1qa47

— ABA Liga (@ABA_League) 5 Μαρτίου 2017