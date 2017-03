Η 21η νίκη των Σανς ήρθε με τον... δραματικό τρόπο απέναντι στους Σέλτικς! Ο Τάλερ Ούλις, με 20 πόντους έκανε ρεκόρ πόντων αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έδωσε στην ομάδα του τη νίκη με buzzer beater τρίποντο, ενώ το σκορ ήταν 106-106.

Ο Κράουντερ έκανε λάθος πάσα, εκείνος το εκμεταλλεύτηκε και σηκώθηκε από το τρίποντο για να... σκοτώσει την παρέα του Αϊζάια Τόμας.

Το ματς στα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν συγκλονιστικό με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ.

Οι δύο βολές του Τόμας έκαναν το 106-104 για την ομάδα της Βοστόνης, ο Μπλέντσο όμως ισοφάρισε κι ο Ούλις με το τρίποντο του έδωσε τη σπουδαία νίκη στην ομάδα του.

Κορυφαίος της αναμέτρησης, ο Τόμας με 35 πόντους, ενώ για τους νικητές, ο Μπλέντσο βοήθησε τον Ούλις με 28 πόντους και 9 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 19-22,30-20,32-35,28-29

Η φάση που έκρινε το ματς:.

Replay Review (Smith): if Ulis' made FG was released before time expired in Q4 of #BOSatPHX. Ruling: Confirmed, basket counts. pic.twitter.com/vd3uIQb4tI

— NBA Official (@NBAOfficial) March 6, 2017