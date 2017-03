Ο σέντερ των Μιλγουόκι Μπακς φυσικά και ήθελε να στείλει τη μπάλα στο καλάθι των Ράπτορς, αλλά έτσι όπως γύρισε και την πέταξε, μόνο με τη βοήθεια της τύχης θα τα κατάφερνε!

Όπως και έγινε.

Δείτε τι έβαλε!

By the end of tonight, Spencer Hawes will be 12 feet tall!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/nKQfiHbQ7P

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 5 Μαρτίου 2017