Ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ στα τρίποντα ο Γκόρντον! (vid)

Συγκεκριμένα σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση με τα περισσότερα τρίποντα «παγκίτη» σε μια σεζόν!

Ο Γκόρντον έφτασε τα 180 εύστοχα σουτ έξω από τα 7.25 μέτρα και ξεπέρασε τον Μίρζα Τελέτοβιτς, ο οποίος είχε 179 από τη περασμένη σεζόν, όταν και φορούσε τη φανέλα των Φοίνιξ Σανς.

Ο τελευταίος που κρατούσε το ρεκόρ από τη σεζόν 1995-95 ήταν ο Τσακ Πέρσον με 164 εύστοχα τρίποντα.

Congrats to @TheofficialEG10 who now has an NBA record 180 made 3's off the bench this season! #SplashGordon pic.twitter.com/q14P8KMXxh

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 5 Μαρτίου 2017