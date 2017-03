Αυτή είναι η 20η συνεχόμενη χρονιά που θα λάβουν μέρος στα playoffs, έχοντας κατακτήσει σε αυτό το διάστημα πέντε φορές το πρωτάθλημα!

Η τελευταία φορά που έμειναν οι Σπερς εκτός ήταν τη σεζόν 1996-97, με τον Ντέιβιντ Ρόμπινσον να παίζει μόνο σε έξι παιχνίδια λόγω τραυματισμού.

CLINCHED! For the 20th straight season we are playoff bound! #GoSpursGo pic.twitter.com/8OMlLq1sch

— San Antonio Spurs (@spurs) 5 Μαρτίου 2017