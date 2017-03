Οι Μπακς υποδέχονται τους Ράπτορς και η ομάδα του Μιλγουόκι δείχνει ότι θα πάρει τη νίκη.

Ο Γιάνναρος πάντως κάνει ό,τι μπορεί και σ' αυτή την φάση είπε ένα μεγαλοπρεπές «όχι» στον Τάκερ που πήγε να σκοράρει.

Δείτε την τάπα του «Greek Freak»:

The Greek Freak out of nowhere with the rejection!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/j8uJUDVo8W

