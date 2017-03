Συγκλονιστικό παιχνίδι στην Ατλάντα, με τους Καβαλίερς να κάνουν ρεκόρ τριπόντων με 25 εύστοχα, αλλά να νικούν... με τη ψυχή στο στόμα τους Χοκς, με 130-135.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς με 38 πόντους, 13 ριμπάουντ, 8 ασίστ και ο Κάιρι Ίρβινγκ με 43 πόντους και 9 ασίστ, έμοιαζαν... δαιμονισμένοι και φυσικά ασταμάτητοι.

Παρά το «κρεσέντο» των πρωταθλητών πίσω από τη γραμμή του τριπόντου, όμως, οι Χοκς βρήκαν τη λύση από τον πάγκο στο πρόσωπο του Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ που με 36 πόντους έκανε ρεκόρ καριέρας και κράτησε ζωντανά μέχρι το τέλος τα «γεράκια».

Στο τέλος, όμως, μίλησε η καρδιά του πρωταθλητή και οι Καβς κατάφεραν να αποδράσουν με τη νίκη, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 42-18, την ώρα που οι Χοκς έπεσαν στο 34-27, με αυτή να είναι μόλις η τρίτη εντός έδρας ήττα τους.

