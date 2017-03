Μπάρκλεϊ: «Χωρίς τον Ντουράντ οι Ουόριορς ούτε τελικό δε θα πάνε» (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ θα επανεξεταστεί σε ένα μήνα, αλλά αυτό δε σημαίνει με σιγουριά πως θα είναι σε θέση να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ πάντως δεν έχει πολύ μεγάλη πίστη στις ικανότητες των υπόλοιπων Ουόριορς αφού σε ανάλυσή του ανέφερε πως, «Χωρίς τον Ντουράντ δίνω μηδέν πιθανότητες να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Οι Καβαλίερς με τις τελευταίες προσθήκες ενισχύθηκαν, αλλά με τον Ντουράντ υγιή θα είναι δύσκολα. Αν δεν παίξει ο KD όμως τότε δεν δίνω την παραμικρή πιθανότητα στους Ουόριορς. Βασικά πιστεύω πως δε θα κατακτήσουν καν την Δυτική Περιφέρεια χωρίς αυτόν».

Chuck and @SHAQ weigh in on the impact of KD's injury. pic.twitter.com/Bffy6T0bWl

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 3 Μαρτίου 2017