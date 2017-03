Ο Πίτερ, οπαδός των Μπλέιζερς κληρώθηκε να δοκιμάσει την τύχη του σουτάροντας από το κέντρο για έπαθλο ένα αυτοκίνητο.

Η βολή του ήταν εύστοχη και πέρα από τη νίκη των αγαπημένων του Μπλέιζερς επί των Θάντερ, πανηγύρισε έξαλλα (και λίγα έκανε) την απόκτηση ενός νέου αυτοκινήτου, μάρκας Toyota.

Καλές βόλτες Πίτερ!

Peter from Beaverton has range -- and a new @Toyota! pic.twitter.com/maj8DvTSeT

— Trail Blazers (@trailblazers) March 3, 2017