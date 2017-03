Μετά την κόντρα που ξέσπασε μεταξύ ΜακΓκί και πήρε διαστάσεις το νέο Shaqtin A' Fool κυκλοφόρησε χωρίς τον παίκτη των Ουόριορς μέσα αλλά με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού.

Ο Σακίλ Ο' Νιλ όποια φάση είχε διαλέξει, είχε βάλει μέσα και μια δικιά του αντίστοιχη.

Το αποτέλεσμα και πάλι είναι εξαιρετικό:

A very special edition of #shaqtin presented by @hotelsdotcom features @SHAQ replicating all five of this week's selections pic.twitter.com/v8EmhW2FJR

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 3 Μαρτίου 2017