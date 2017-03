Απίστευτο καλάθι από τον Τάι Γκίμπσον. Στο παιχνίδι των Θάντερ με τους Μπλέιζερς και ενώ έμενε ελάχιστος χρόνος μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου πέταξε την μπάλα από την μια μεριά του παρκέ και ευστόχησε σε ένα απίστευτο σου.

Τι έκανες ρε Γκίμπσον!!!

Taj Gibson one-'s the three from 61 feet!#ThunderUp pic.twitter.com/cIc6SpvZo8

— NBA.com (@NBAcom) 3 Μαρτίου 2017