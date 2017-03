Οι Καβαλίερς ανακοίνωσαν τον Μπόγκουτ! (vids)

Ο Αυστραλός σέντερ έμεινε ελεύθερος από τους Σίξερς την περασμένη Δευτέρα (27/2) στο πλαίσιο της ανταλλαγής με τους Μάβερικς ενώ θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρωτάθλημα με τους Καβς που νωρίτερα ενισχύθηκαν με την απόκτηση του Ντερόν Ουίλιαμς.

Ο Μπόγκουτ έχει 10 πόντους, 8.9 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1.6 κοψίματα μ.ό. σε 670 συμμετοχές στο ΝΒΑ (σ.σ. τις 651 ως βασικός) με τους Μπακς, τους Ουόριορς και το Ντάλας.

OFFICIAL: Welcome to The Land, @andrewbogut!

DETAILS: https://t.co/lHet6lFHLI#DefendTheLand pic.twitter.com/UHrc98hkJe

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 2 Μαρτίου 2017